Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Januar-Auslieferungsdaten mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Hold" belassen. Wie erwartet sei der Flugzeugbauer diesbezüglich eher schwach ins Jahr gestartet, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. So seien späte Lieferungen von GFT-Triebwerken bereits thematisiert worden. Der Fokus liege nun auf dem Auslieferungsziel für 2026, das mit den Jahreszahlen für 2025 gegen Mitte Februar genannt werden dürfte./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
191.46 €
|
Abst. Kursziel*:
12.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
191.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.57%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
