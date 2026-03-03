LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|
03.03.2026 15:58:35
Euronext-Handel So bewegt sich der CAC 40 aktuell
Der CAC 40 befindet sich am zweiten Tag der Woche deutlich im Abwärtstrend.
Um 15:41 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 3.31 Prozent auf 8’116.18 Punkte nach. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.552 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1.21 Prozent auf 8’292.42 Punkte an der Kurstafel, nach 8’394.32 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’101.34 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’298.31 Zähler.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 03.02.2026, den Wert von 8’179.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der CAC 40 8’087.42 Punkte auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Wert von 8’199.71 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 0.964 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’642.23 Punkten. Bei 7’996.59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 594’558 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 258.372 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Airbus SE
|13:46
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. An den US-Börsen geht es abwärts. Am Dienstag präsentierten sich auch die Börsen in Fernost mit Abgaben.