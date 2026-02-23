Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'874 0.1%  SPI 19'070 -0.2%  Dow 48'947.8200 -1.4%  DAX 25'077 -0.7%  Euro 0.9132 0.0%  EStoxx50 6'134.6 0.1%  Gold 5'193 1.8%  Bitcoin 51'021 -2.3%  Dollar 0.7734 -0.1%  Öl 72.3 0.9% 
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

169.87
CHF
-4.76
CHF
-2.73 %
16:09:50
BRXC
23.02.2026 14:13:22

Airbus SE Overweight

Airbus
169.87 CHF -2.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Airbus habe im Februar bisher wohl 21 Maschinen ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montag nach der Datenauswertung. Damit seien es im Quartal bislang 40. Konkurrent Boeing komme auf 32 beziehungsweise 78 Flugzeuge./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 10:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
186.28 € 		Abst. Kursziel*:
18.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
185.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.41%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

