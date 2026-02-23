Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

170.65
CHF
-3.98
CHF
-2.28 %
11:51:13
BRXC
23.02.2026 09:49:31

Airbus SE Buy

Airbus
170.69 CHF -2.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
187.22 € 		Abst. Kursziel*:
22.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
186.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

09:49 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:45 Airbus Outperform Bernstein Research
07:06 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
