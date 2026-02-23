Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
170.65CHF
-3.98CHF
-2.28 %
11:51:13
BRXC
23.02.2026 09:49:31
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187.22 €
|
Abst. Kursziel*:
22.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|09:49
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:45
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07:06
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
