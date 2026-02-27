Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
169.28CHF
-0.19CHF
-0.11 %
12:12:57
BRXC
27.02.2026 11:49:55
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Outperform" belassen. Der Fokus habe auf der Triebwerksversorgung, dem mittelfristigen Potenzial und den Chancen im Rüstungsgeschäft gelegen, schrieb Ken Herbert am Freitag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:25 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
186.06 €
Abst. Kursziel*:
20.93%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
186.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.68%
Analyst Name::
Ken Herbert
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
