Airbus
167.70 CHF 1.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 185 auf 186 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl der Flugzeug-Auslieferungen im Juli habe die zuletzt in der Presse kolportierten Erwartungen übertroffen, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
186.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178.02 € 		Abst. Kursziel*:
4.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
178.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.20%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

