Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Von Air Liquide erwarten die Investoren laut seinen Eindrücken mehr Einsatz, um die Margen- und Wachstumslücke gegenüber Linde zu schließen./edh/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
192.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
165.06 €
|
Abst. Kursziel*:
16.32%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
169.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.35%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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