NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Von Air Liquide erwarten die Investoren laut seinen Eindrücken mehr Einsatz, um die Margen- und Wachstumslücke gegenüber Linde zu schließen./edh/mf;