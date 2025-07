NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Kennziffern des Industriegasekonzerns seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte sich angesichts sehr schwacher Zahlen anderer Branchenunternehmen als beruhigend erweisen./rob/edh/tih;