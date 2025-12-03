Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

152.47
CHF
-1.70
CHF
-1.10 %
17:29:59
BRXC
03.12.2025 21:05:09

Air Liquide Outperform

Air Liquide
152.47 CHF -1.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163.50 € 		Abst. Kursziel*:
21.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
164.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.21%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

