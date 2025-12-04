Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’861 0.0%  SPI 17’677 -0.2%  Dow 47’883 0.9%  DAX 23’694 -0.1%  Euro 0.9346 0.2%  EStoxx50 5’717 0.4%  Gold 4’193 -0.2%  Bitcoin 74’754 -0.2%  Dollar 0.8012 0.2%  Öl 62.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Tesla bekommt im Check die schlechtesten Bewertungen seiner Klasse
BYD-Aktie reagiert kaum: November-Absatz so stark wie bisher kein Monat in 2025 - Tesla schwächelt in Europa weiter
Neues MSCI-Kriterium setzt Strategy-Aktie unter Druck - Saylor widerspricht deutlich
Schweizer Börsenbetreiberin SIX legt Clearinghäuser zusammen
Meta-Aktie etwas fester: Meta holt sich für KI-Geräte Design-Experten von Apple
Suche...

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

152.87
CHF
0.40
CHF
0.26 %
09:18:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 21:05:09

Air Liquide Outperform

Air Liquide
152.87 CHF 0.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air
Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199
Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am
Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom
Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner
Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163.50 € 		Abst. Kursziel*:
21.71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
163.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.56%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten