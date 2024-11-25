Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
152.89CHF
0.33CHF
0.22 %
10:16:49
BRXC
25.11.2025 14:43:47
Air Liquide Overweight
Air Liquide
152.89 CHF 0.22%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide angesichts eines von Exxon Mobil auf Halde gelegten Wasserstoffprojekts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Für Air Liquide als Projektbeteiligter bringe diese Entwicklung zwar einen kurzfristigen Nachteil mit sich, der aber nichts am langfristigen Anlageansatz für den Gasekonzern verändere, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 10:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
195.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
164.40 €
Abst. Kursziel*:
18.61%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
165.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.98%
Analyst Name::
Gaurav Jain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse