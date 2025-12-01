Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

08.12.2025 16:39:48

Air Liquide
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aristotelis Moutopoulos sieht den Gasekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie irgendwo "zwischen Resilienz und Rendite". Das Unternehmen agiere in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren und zeige Wachstum über den Konjunkturzyklus hinaus. In der Aktie sieht der Experte eine "unauffällige Wachstumsstory". Sie ist im Industriegasesektor sein "Top Pick"./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Kaufen
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
161.30 € 		Abst. Kursziel*:
30.19%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
161.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.05%
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

