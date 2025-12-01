Air Liquide 151.42 CHF -0.54% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aristotelis Moutopoulos sieht den Gasekonzern in einer am Montag vorliegenden Studie irgendwo "zwischen Resilienz und Rendite". Das Unternehmen agiere in einem stabilen Oligopol mit hohen Eintrittsbarrieren und zeige Wachstum über den Konjunkturzyklus hinaus. In der Aktie sieht der Experte eine "unauffällige Wachstumsstory". Sie ist im Industriegasesektor sein "Top Pick"./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



