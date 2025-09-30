Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. Beim Gasehersteller Air Liquide sieht er starke Preise und anhaltende Kostenoptimierung, allerdings auch träges Wachstum und unklares Timing einer nennenswerten Belebung. Letzteres dürfte die üppig bewerteten Aktien bremsen./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
175.54 €
|
Abst. Kursziel*:
5.39%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
176.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.97%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
