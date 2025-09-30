Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

164.38
CHF
0.51
CHF
0.31 %
30.09.2025
BRXC
Historisch
01.10.2025 07:15:07

Air Liquide Neutral

Air Liquide
164.38 CHF 0.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. Beim Gasehersteller Air Liquide sieht er starke Preise und anhaltende Kostenoptimierung, allerdings auch träges Wachstum und unklares Timing einer nennenswerten Belebung. Letzteres dürfte die üppig bewerteten Aktien bremsen./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
185.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
175.54 € 		Abst. Kursziel*:
5.39%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
176.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.97%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

