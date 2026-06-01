Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’360 -0.2%  SPI 18’881 -0.2%  Dow 50’867 -1.4%  DAX 24’681 -0.3%  Euro 0.9189 0.2%  EStoxx50 6’061 0.0%  Gold 4’329 0.0%  Bitcoin 50’142 -0.4%  Dollar 0.7964 0.0%  Öl 94.7 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mai 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der AMD-Aktie angepasst
Commerzbank Aktie über UniCredit-Offerte: Bietet die Kurslücke jetzt eine Chance?
Nach dem Sturzflug: Bitcoin findet Halt unter der 60.000-Dollar-Marke
Lufthansa-Aktie tiefer: Allianz mit ANA wächst - ITA stösst zum Europe-Japan-JV
ABB-Aktie verliert: Konzernchef warnt vor grossen Jobverlusten in Europa
Suche...
eToro entdecken

Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

150.54
CHF
-12.96
CHF
-7.93 %
14:13:31
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.06.2026 12:04:13

Air Liquide Buy

Air Liquide
152.49 CHF -9.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Beim Industriegasehersteller Air Liquide setzt sie angesichts außerordentlicher Wachstumschancen aber auf eine Outperformance der Aktien./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
197.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166.72 € 		Abst. Kursziel*:
18.16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
164.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.47%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Air Liquide S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:04 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
22.05.26 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen