Air Liquide 168.55 CHF -2.62% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Das dürfte für manche eine kleine Enttäuschung sein. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Vormittag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.