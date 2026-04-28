Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
167.12CHF
-1.58CHF
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10:16:00
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28.04.2026 08:25:11
Air Liquide Neutral
Air Liquide
168.55 CHF -2.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Das dürfte für manche eine kleine Enttäuschung sein. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Vormittag./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
181.84 €
|
Abst. Kursziel*:
1.74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
182.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.34%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse