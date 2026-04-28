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Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073

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28.04.2026 08:25:11

Air Liquide Neutral

Air Liquide
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 185 Euro auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Das dürfte für manche eine kleine Enttäuschung sein. Im Fokus stehe nun die Telefonkonferenz am Vormittag./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Neutral
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
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