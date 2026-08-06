Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
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06.08.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Investoren gebracht.
Die Air Liquide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56.38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 177.374 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 173.58 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 30’788.52 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 207.89 Prozent erhöht.
Air Liquide war somit zuletzt am Markt 109.51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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