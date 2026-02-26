Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 12:18:54

Air Liquide Buy

Air Liquide
163.99 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
182.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178.22 € 		Abst. Kursziel*:
2.12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
179.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.35%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse