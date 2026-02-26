Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
163.99CHF
1.31CHF
0.80 %
10:47:10
BRXC
26.02.2026 12:18:54
Air Liquide Buy
Air Liquide
163.99 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 179 auf 182 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die Halbjahresergebnisse des Industriegasekonzerns an./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:27 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
182.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178.22 €
|
Abst. Kursziel*:
2.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179.58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.35%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
