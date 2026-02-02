Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Air Liquide Aktie

153.27
CHF
0.55
CHF
0.36 %
09:15:20
BRXC
10.02.2026 10:32:35

Air Liquide Buy

Air Liquide
153.27 CHF 0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 184 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Industriegasekonzern sind ihr die kurzfristigen Markterwartungen an die Margenerholung allerdings zu offensiv. Sie erwartet die Belebung eher später ab 2027 und dann 2028./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
179.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169.00 € 		Abst. Kursziel*:
5.92%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
168.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.33%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

Analysen zu Air Liquide S.A.

10:32 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
20.01.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
16.01.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
13.01.26 Air Liquide Buy UBS AG
