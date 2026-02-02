Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 184 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Beim Industriegasekonzern sind ihr die kurzfristigen Markterwartungen an die Margenerholung allerdings zu offensiv. Sie erwartet die Belebung eher später ab 2027 und dann 2028./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
179.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169.00 €
|
Abst. Kursziel*:
5.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
168.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.33%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Analysen zu Air Liquide S.A.
|10:32
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|Air Liquide S.A.
|153.27
|0.36%
