Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
160.34CHF
-0.69CHF
-0.43 %
13:19:23
BRXC
29.10.2025 12:02:16
Air Liquide Buy
Air Liquide
160.34 CHF -0.43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 190 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte passte ihre Schätzungen in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Quartalszahlen des Industriegasekonzerns an. Sie rollte zudem die Bewertungsbasis für ihr Kursziel nach vorne./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
208.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
172.32 €
Abst. Kursziel*:
20.71%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
172.88 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.31%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
