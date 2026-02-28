AXA Aktie 486352 / FR0000120628
37.19CHF
-0.55CHF
-1.46 %
12:11:18
BRXC
02.03.2026 10:18:55
AXA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 45,00 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten seine Erwartungen mit der Jahresbilanz etwas übertroffen, schrieb Kailesh Mistry in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die Aktien blieben attraktiv bewertet, auch angesichts der erwarteten Dividendenrendite./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40.91 €
|
Abst. Kursziel*:
11.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.71%
|
Analyst Name::
Kailesh Mistry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
|
26.02.26
|AXA-Aktie höher: Gewinnsteigerung wie erwartet (AWP)
|
26.02.26
|Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt (AWP)
|
26.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.02.26