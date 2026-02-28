AXA 37.19 CHF -1.46% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 45,00 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten seine Erwartungen mit der Jahresbilanz etwas übertroffen, schrieb Kailesh Mistry in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die Aktien blieben attraktiv bewertet, auch angesichts der erwarteten Dividendenrendite./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET



