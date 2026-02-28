Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'800 -1.5%  SPI 18'983 -1.4%  Dow 48'978 -1.1%  DAX 24'811 -1.9%  Euro 0.9054 0.1%  EStoxx50 6'015 -2.0%  Gold 5'386 2.0%  Bitcoin 51'246 1.4%  Dollar 0.7732 0.7%  Öl 78.5 8.3% 
AXA Aktie 486352 / FR0000120628

37.19
CHF
-0.55
CHF
-1.46 %
12:11:18
BRXC
02.03.2026 10:18:55

AXA Buy

AXA
37.19 CHF -1.46%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 45,00 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten seine Erwartungen mit der Jahresbilanz etwas übertroffen, schrieb Kailesh Mistry in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die Aktien blieben attraktiv bewertet, auch angesichts der erwarteten Dividendenrendite./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.91 € 		Abst. Kursziel*:
11.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.71%
Analyst Name::
Kailesh Mistry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse