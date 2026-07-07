AIR France-KLM 12.66 CHF 2.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Letzte Indikationen der Fluggesellschaft vor dem anstehenden Quartalsbericht hätten nicht viel Neues enthalten, schrieb Harry J Gowers in einer Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen deckten sich mit seinen Erwartungen./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.