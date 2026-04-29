NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Donnerstag ein starkes erstes Quartal. Das Ausmaß, in dem die Prognose für die Treibstoffkosten in diesem Jahr erhöht worden sei, drohe sich aber auch auf den Aktienkurs auswirken./rob/tih/ag;