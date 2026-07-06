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AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

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06.07.2026
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07.07.2026 06:14:50

AIR France-KLM Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers drückte den Papieren der Franzosen am Montag zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr nach eigener Aussage deutlich über den Markterwartungen liegt. Für die Berichtssaison zum zweiten Quartal sieht er bei Air France-KLM unter allen Netzwerk-Airlines die besten Chancen auf eine positive Überraschung./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 21:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Overweight
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
13.40 € 		Abst. Kursziel*:
19.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
13.41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.36%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
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