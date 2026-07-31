NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 12,40 auf 12,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Luftverkehrsgesellschaft habe ihren starken Lauf im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Sorgen um die Treibstoffkosten hielten aber an, solange die Lage im Mittleren Osten angespannt sei./rob/mf/mis;