AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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AIR France-KLM Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dank guter Geschäfte mit First- und Business-Class-Sitzen habe die Fluggesellschaft die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der bereinigte operative Gewinn sei höher als erwartet ausgefallen./mis/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
12.77 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.03%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
12.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.58%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
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