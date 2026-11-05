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05.11.2026 13:30:38

AIR France-KLM Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dank guter Geschäfte mit First- und Business-Class-Sitzen habe die Fluggesellschaft die Umsatzerwartung übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der bereinigte operative Gewinn sei höher als erwartet ausgefallen./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:48 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIR France-KLM Sector Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Sector Perform 		Kurs aktuell:
12.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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