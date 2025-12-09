adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
148.25CHF
-1.55CHF
-1.03 %
09:47:09
SWX
09.12.2025 08:09:42
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Adidas gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
160.00 €
Abst. Kursziel*:
18.75%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
158.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.57%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
