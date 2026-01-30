adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
137.90CHF
9.20CHF
7.15 %
09:50:20
SWX
30.01.2026 08:50:38
adidas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
255.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
151.45 €
|
Abst. Kursziel*:
68.37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
152.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.54%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
