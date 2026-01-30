Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’170 0.2%  SPI 18’202 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’514 0.8%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’926 0.6%  Gold 5’125 -4.7%  Bitcoin 63’320 -2.0%  Dollar 0.7680 0.4%  Öl 70.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204SAP345952Microsoft951692UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor 10 Jahren verdient
ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BAWAG von vor 3 Jahren verdient
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren verloren
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Richemont von vor einem Jahr angefallen
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

137.90
CHF
9.20
CHF
7.15 %
09:50:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 08:50:38

adidas Buy

adidas
138.16 CHF 2.14%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151.45 € 		Abst. Kursziel*:
68.37%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.54%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?