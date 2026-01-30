adidas 138.16 CHF 2.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Richard Edwards am Freitagmorgen anlässlich der Eckdaten zum vierten Quartal 2025. Das Aktienrückkaufprogramm treibe das Ergebnis je Aktie nach Abschluss etwa um 3 Prozent an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



