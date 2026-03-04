Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

adidas Aktie News: adidas am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 141,00 EUR.

adidas
128.83 CHF -4.25%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 141,00 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 24'191 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 134,85 EUR. Mit einem Wert von 146,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'283'395 adidas-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 244,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,62 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 134,85 EUR fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 4,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,03 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2025 vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,98 Prozent auf 6.63 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 10.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von adidas.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

