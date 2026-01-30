Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’209 0.5%  SPI 18’250 0.5%  Dow 48’871 -0.4%  DAX 24’546 1.0%  Euro 0.9154 0.0%  EStoxx50 5’956 1.1%  Gold 4’998 -7.1%  Bitcoin 63’810 -1.3%  Dollar 0.7690 0.5%  Öl 70.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335SAP345952Rheinmetall345850ABB1222171Novartis1200526
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel wäre ein Investment in Nike von vor 10 Jahren heute wert
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Caterpillar von vor einem Jahr eingefahren
S&P 500-Titel HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr gekostet
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
eToro entdecken

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

135.95
CHF
7.25
CHF
5.63 %
15:45:32
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 15:12:32

adidas Equal Weight

adidas
139.07 CHF 2.81%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Equal Weight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
150.00 € 		Abst. Kursziel*:
26.67%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
149.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.13%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse