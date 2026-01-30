adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
135.95CHF
7.25CHF
5.63 %
15:45:32
SWX
30.01.2026 15:12:32
adidas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
150.00 €
|
Abst. Kursziel*:
26.67%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
149.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.13%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
