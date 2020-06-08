NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 270 auf 260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Bei Adidas stehe ein unveränderter Ausblick guten Umsätzen und Ergebnissen gegenüber./bek/mis;