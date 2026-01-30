adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
137.90CHF
9.20CHF
7.15 %
09:50:20
SWX
30.01.2026 08:03:34
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane rechnet mit Kursgewinnen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach dem Quartalsbericht. Er hob den währungsbereinigt zweistelligen Umsatzanstieg und das Aktienrückkaufprogramm positiv hervor./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:11 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
153.00 €
Abst. Kursziel*:
50.33%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
152.20 €
Abst. Kursziel aktuell:
51.12%
Analyst Name::
Adam Cochrane
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
09:29
|adidas Aktie News: adidas macht am Freitagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: DAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
29.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
29.01.26
|Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt (Spiegel Online)
29.01.26
|Adidas gibt Rekordumsatz bekannt (AWP)
29.01.26
|Adidas mit mehr Gewinn als erwartet - Aktienrückkauf (AWP)
Analysen zu adidas
|08:17
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:03
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|adidas Buy
|UBS AG
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|137.00
|6.45%
|08:50
Warburg Research
adidas Buy
|08:23
Deutsche Bank AG
JENOPTIK Buy
|08:17
Goldman Sachs Group Inc.
adidas Neutral
|08:05
Jefferies & Company Inc.
ATOSS Software Buy
|08:03
Deutsche Bank AG
adidas Buy
|07:44
UBS AG
SUSS MicroTec Buy
|07:44
UBS AG
adidas Buy