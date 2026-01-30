adidas 138.16 CHF 2.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane rechnet mit Kursgewinnen im mittleren einstelligen Prozentbereich nach dem Quartalsbericht. Er hob den währungsbereinigt zweistelligen Umsatzanstieg und das Aktienrückkaufprogramm positiv hervor./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 21:11 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.