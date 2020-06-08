adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. "Adidas und Puma: Gemeinsame Vergangenheit ? aber keine gemeinsame Zukunft" titelte Thomas Maul in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf Forderungen eines US-Investors für eine Fusion beider Sportartikelfirmen. Eine solche habe zwar auf den ersten Blick "einen gewissen Charme". Bei einer genaueren Betrachtung bestehe für Adidas jedoch keine Notwendigkeit, von seinem Fokus auf organisches Wachstum abzurücken und mit einer zusätzlichen Marke Kannibalisierungs- und Integrationsrisiken - ähnlich wie bei der Reebok-Übernahme in den USA - einzugehen./rob/gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
177.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
175.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas wird am Dienstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:29
|adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
09:29