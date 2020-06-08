FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. "Adidas und Puma: Gemeinsame Vergangenheit ? aber keine gemeinsame Zukunft" titelte Thomas Maul in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion auf Forderungen eines US-Investors für eine Fusion beider Sportartikelfirmen. Eine solche habe zwar auf den ersten Blick "einen gewissen Charme". Bei einer genaueren Betrachtung bestehe für Adidas jedoch keine Notwendigkeit, von seinem Fokus auf organisches Wachstum abzurücken und mit einer zusätzlichen Marke Kannibalisierungs- und Integrationsrisiken - ähnlich wie bei der Reebok-Übernahme in den USA - einzugehen./rob/gl/tav;