Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’235 -0.6%  SPI 16’982 -0.5%  Dow 47’464 -0.1%  DAX 23’958 -0.7%  Euro 0.9266 -0.1%  EStoxx50 5’662 -0.7%  Gold 3’998 -1.0%  Bitcoin 87’878 1.3%  Dollar 0.8040 0.3%  Öl 65.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Experte betont: Gold behält seinen unvergleichlichen Wert auf lange Sicht
Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
CHF
70.40
CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.10.2025 17:09:53

adidas Kaufen

adidas
152.19 CHF -1.51%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Kaufen
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
164.40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
164.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten