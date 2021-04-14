adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Kaufen
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
164.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
164.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
18:00
|adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Freitagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
12:27
|XETRA-Handel Das macht der DAX am Mittag (finanzen.ch)