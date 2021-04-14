Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’265 -0.4%  SPI 17’003 -0.3%  Dow 47’822 0.4%  DAX 24’116 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’686 -0.4%  Gold 4’007 1.6%  Bitcoin 86’551 -1.7%  Dollar 0.8012 0.2%  Öl 64.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Airbus SE-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Airbus SE-Aktie mit Hold in neuer Analyse
VW-Aktie tiefer: Umsatz über Erwartungen -- operativer Verlust überrascht
Merck & Co mit überraschend gutem Quartal - Aktie dennoch tiefer
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Underweight-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Palantir-Aktie: Rekordlauf unterbrochen - Internationale Geschäfte im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
CHF
70.40
CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 13:47:49

adidas Outperform

adidas
154.13 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In sieben der vergangenen acht Quartale habe Adidas vorsichtige Prognosen abgegeben und diese dann mit vorläufigen Zahlen übertroffen, doch dieses Mal habe die vorsichtige Prognose die Aktie auf Talfahrt geschickt, resümierte Aneesha Sherman am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Sie geht von einem soliden ersten Halbjahr 2026 des Sportartikelherstellers aus und bleibt optimistisch. Wegen der geringeren Risikobereitschaft des Marktes und des noch nicht erwiesenen Erfolgs neuer Lifestyle-Franchises, insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, habe sie jedoch ihr Kursziel gekappt./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
235.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
166.15 € 		Abst. Kursziel*:
41.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
166.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse