NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In sieben der vergangenen acht Quartale habe Adidas vorsichtige Prognosen abgegeben und diese dann mit vorläufigen Zahlen übertroffen, doch dieses Mal habe die vorsichtige Prognose die Aktie auf Talfahrt geschickt, resümierte Aneesha Sherman am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Sie geht von einem soliden ersten Halbjahr 2026 des Sportartikelherstellers aus und bleibt optimistisch. Wegen der geringeren Risikobereitschaft des Marktes und des noch nicht erwiesenen Erfolgs neuer Lifestyle-Franchises, insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, habe sie jedoch ihr Kursziel gekappt./rob/ck/ag;