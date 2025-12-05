Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
05.12.2025 12:26:24
Freundlicher Handel: DAX verbucht am Freitagmittag Zuschläge
Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.72 Prozent nach oben auf 24’052.95 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.047 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.254 Prozent höher bei 23’942.73 Punkten, nach 23’882.03 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23’929.26 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’053.29 Zählern.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’049.74 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’596.98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 20’358.80 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20.12 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24’771.34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18’489.91 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2.50 Prozent auf 356.90 EUR), Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 119.90 EUR), adidas (+ 2.32 Prozent auf 165.40 EUR), BASF (+ 2.15 Prozent auf 43.69 EUR) und Zalando (+ 2.04 Prozent auf 24.06 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil RWE (-1.38 Prozent auf 42.99 EUR), Hannover Rück (-0.86 Prozent auf 252.20 EUR), EON SE (-0.83 Prozent auf 15.46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.71 Prozent auf 530.80 EUR) und Rheinmetall (-0.65 Prozent auf 1’530.00 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’088’309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 237.965 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.22 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Siemens Energy AG
|04.12.25
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
