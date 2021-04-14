adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
350.70CHF
70.40CHF
25.12 %
14.04.2021
SWX
30.10.2025 12:40:17
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht des Sportwarenherstellers erscheine übertrieben, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er machte indes positive Signale für die Markendynamik aus./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
274.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
167.10 €
Abst. Kursziel*:
63.97%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
165.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
65.66%
Analyst Name::
Robert Krankowski
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
