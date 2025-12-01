Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

149.30
CHF
-201.40
CHF
-57.43 %
01.12.2025
SWX
02.12.2025 07:08:19

adidas Outperform

adidas
149.62 CHF 0.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Adidas kappte er seine Margenprognose für 2027 etwas./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
161.50 € 		Abst. Kursziel*:
17.65%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
160.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.09%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:08 adidas Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 adidas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
