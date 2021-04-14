adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Equal Weight
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
190.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
153.40 €
|
Abst. Kursziel*:
23.86%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
153.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.02%
|
Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
21.11.25
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
21.11.25
|adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Schwacher Handel: DAX mittags leichter (finanzen.ch)
|
21.11.25
|adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von adidas (finanzen.ch)
|
21.11.25
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|30.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|350.70
|25.12%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:15
|
UBS AG
1&1 Buy
|07:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|07:45
|
Barclays Capital
Unilever Overweight
|07:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
BMW Buy
|07:41
|
Barclays Capital
ASOS Underweight
|07:40
|
Barclays Capital
adidas Equal Weight
|07:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy