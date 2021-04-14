Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Abercrombie Fitch-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

350.70
70.40
25.12 %
14.04.2021
24.11.2025 07:40:25

adidas Equal Weight

adidas
142.62 CHF 1.09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 207 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Sportwarenhersteller aktualisiert und liege nun bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebit) mehr im Rahmen der Unternehmensziele, schrieb Carole Madjo in einer am Montag vorliegenden Studie. In Anbetracht nur begrenzter kurzfristiger Kurstreiber behält sie ihr Anlagevotum bei, auch wenn die Bewertung der Aktie attraktiver geworden sei./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Equal Weight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
153.40 € 		Abst. Kursziel*:
23.86%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
153.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.02%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:40 adidas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
30.10.25 adidas Buy UBS AG
