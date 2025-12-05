Freundlicher Handel in Europa: Am Freitagmittag Gewinne im Euro STOXX 50

Um 12:08 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.52 Prozent auf 5’747.68 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4.873 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.150 Prozent auf 5’726.64 Punkte an der Kurstafel, nach 5’718.08 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’747.68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’726.64 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1.55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’669.13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’318.15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der Euro STOXX 50 noch bei 4’951.58 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 16.87 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’818.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2.39 Prozent auf 119.90 EUR), adidas (+ 2.32 Prozent auf 165.40 EUR), BASF (+ 2.15 Prozent auf 43.69 EUR), BMW (+ 1.67 Prozent auf 94.74 EUR) und Infineon (+ 1.58 Prozent auf 37.08 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Eni (-1.99 Prozent auf 15.99 EUR), Enel (-0.73 Prozent auf 8.76 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.71 Prozent auf 530.80 EUR), Rheinmetall (-0.65 Prozent auf 1’530.00 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.19 Prozent auf 105.65 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’088’309 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 373.415 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch