SLI aktuell: SLI am Donnerstagnachmittag im Plus

Um 15:40 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.80 Prozent fester bei 2’238.30 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.495 Prozent stärker bei 2’231.49 Punkten, nach 2’220.49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’241.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’224.43 Punkten erreichte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0.571 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’304.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2’214.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, betrug der SLI-Kurs 1’983.08 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4.06 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Helvetia Baloise (+ 5.71 Prozent auf 226.00 CHF), VAT (+ 2.83 Prozent auf 602.80 CHF), Sandoz (+ 2.62 Prozent auf 67.44 CHF), Galderma (+ 2.43 Prozent auf 157.80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.94 Prozent auf 79.78 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Alcon (-1.63 Prozent auf 54.20 CHF), Amrize (-0.87 Prozent auf 32.01 CHF), Roche (-0.77 Prozent auf 359.70 CHF), Partners Group (-0.61 Prozent auf 615.60 CHF) und Holcim (-0.15 Prozent auf 68.36 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 3’501’420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303.309 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch