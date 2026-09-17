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17.09.2026 16:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Boden

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die ABB (Asea Brown Boveri)-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

ABB
79.62 CHF 2.00%
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Um 16:28 Uhr wies die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 79,74 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'948 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 80,24 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,76 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 675'393 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,78 CHF. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 32,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,54 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ABB (Asea Brown Boveri) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 CHF in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.51 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von ABB (Asea Brown Boveri) rechnen Experten am 19.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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