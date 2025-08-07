So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Anzeige

Um 17:11 ist Bitcoin 116.441,93 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,25 Prozent höher als am Vortag (116.441,93 US-Dollar).

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 72,5 Prozent.

Nach 119,40 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,85 Prozent auf 120,41 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 3,78 Prozent auf 3.822,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.683,07 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 575,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (570,93 US-Dollar).

Zudem gewinnt Ripple am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,75 Prozent auf 3,044 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,992 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs 2,34 Prozent stärker bei 21,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 21,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,32 Prozent auf 273,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 285,50 US-Dollar.

Währenddessen wird NEO bei 6,166 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,993 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1876 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1943 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 0,7589 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7419 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,4112 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4005 US-Dollar).

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0028 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.