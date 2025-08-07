Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’580 1.1%  Dow 43’904 -0.7%  DAX 24’191 1.1%  Euro 0.9401 0.0%  EStoxx50 5’333 1.3%  Gold 3’390 0.6%  Bitcoin 94’159 1.5%  Dollar 0.8076 0.1%  Öl 66.6 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842Holcim1221405
Top News
UBS steigt aus Net-Zero Banking Alliance aus
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag
Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Beiersdorf-Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Beiersdorf-Aktie
Dollar legt zu Euro und Franken zu - Das sind die Gründe
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CHF/BTC
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CHF/BTC

07.08.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Donnerstagnachmittag

Kryptokurse am Donnerstagnachmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

Jetzt informieren

Um 17:11 ist Bitcoin 116.441,93 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,25 Prozent höher als am Vortag (116.441,93 US-Dollar).

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 3,3 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 72,5 Prozent.

Nach 119,40 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,85 Prozent auf 120,41 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 3,78 Prozent auf 3.822,13 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.683,07 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 575,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (570,93 US-Dollar).

Zudem gewinnt Ripple am Donnerstagnachmittag hinzu. Um 1,75 Prozent auf 3,044 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ripple-Kurs bei 2,992 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs 2,34 Prozent stärker bei 21,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 21,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,32 Prozent auf 273,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 285,50 US-Dollar.

Währenddessen wird NEO bei 6,166 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,993 US-Dollar).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1876 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 17:11 auf 0,1943 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 0,7589 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7419 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,4112 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,4005 US-Dollar).

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0027 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0028 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BTC/CHF 94’158.5886 1’410.2427
1.52

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
Novo Nordisk-Aktie leichter: Quartalsbilanz von Novo Nordisk verfehlt Erwartungen - Wegovy bleibt Umsatzgarant
DroneShield-Aktie: Analyst ändert Einstufung nach Juli-Rally
DroneShield-Aktie: Mega-Kursgewinne von über 400% - Jetzt investieren?
D-Wave Quantum-Aktie tiefrot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Ausblick: Rheinmetall veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}