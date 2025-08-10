Kryptokurse am Sonntagvormittag

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 1,07 Prozent auf 117.774,74 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 116.531,27 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 16,25 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,45 Prozent auf 120,02 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 120,56 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -1,99 Prozent auf 4.185,38 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 4.270,19 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs -0,61 Prozent schwächer bei 564,95 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 568,43 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -0,66 Prozent auf 3,209 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3,230 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Dash-Kurs -0,81 Prozent schwächer bei 22,99 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,18 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 273,98 US-Dollar am Vortag auf 273,35 US-Dollar nach unten (-0,23 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der NEO-Kurs um -1,76 Prozent auf 6,477 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,593 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2068 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,2055 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,7994 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben fällt Stellar um -1,27 Prozent auf 0,4422 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4479 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0026 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0074 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0073 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.