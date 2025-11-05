Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 17:23:14

Kryptokurse am Mittwochnachmittag

Kryptokurse am Mittwochnachmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 1,92 Prozent auf 103.585,74 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 101.638,46 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,3 Prozent auf 14,10 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 2,41 Prozent auf 87,67 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 85,61 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 2,92 Prozent auf 3.394,13 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 3.297,96 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 490,20 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (481,57 US-Dollar).

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,66 Prozent auf 2,273 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,215 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -10,09 Prozent auf 109,91 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 122,25 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Monero-Kurs um 4,10 Prozent auf 353,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 339,58 US-Dollar an der Tafel.

Nach 4,784 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,64 Prozent auf 4,959 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1270 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1291 US-Dollar.

Indes steigt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,5223 US-Dollar am Vortag auf 0,5472 US-Dollar nach oben (4,77 Prozent).

Währenddessen zeigt sich Stellar im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2712 US-Dollar) geht es um 3,16 Prozent auf 0,2797 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0012 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0012 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0075 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: wael alreweie / Shutterstock.com
