|Einschränkungen
|
30.12.2025 17:17:00
Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings
Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern.
Nach einer ersten Meldung am Montag hatte das Unternehmen noch berichtet, dass die Störung behoben sei. Nach Informationen aus dem Portal "allestörungen.de" häuften sich am Dienstag seit 10.00 Uhr aber erneut die Beschwerden von Kunden.
Weiterführende Angaben zur Störung und ihrer Ursache machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.
Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel am Dienstag letztlich 1,10 Prozent höher bei 33,11 Euro.
/ceb/DP/nas
FRANKFURT (awp international)
Weitere Links:
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVerkürzter Handel vor Silvester: SMI etwas fester -- DAX beendet letzten Börsentag 2025 höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag leicht höher. Der DAX verbuchte Gewinne. Die US-Börsen notieren kaum verändert. Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.