Deutsche Bank-Aktie dennoch fester: Erneute Störung des Onlinebankings

Kunden der Deutschen Bank, der Postbank sowie der Norisbank hatten auch am Dienstag Probleme, ihre Konten online oder über das Telefon zu steuern.

Bereits am Vortag waren von der technischen Störung viele Bankkunden betroffen. Bis zum Nachmittag konnte die Störung behoben werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Im Nachgang könne es vereinzelt weiter zu Einschränkungen kommen. Die Postbank gehört wie die Norisbank zur Gruppe der Deutschen Bank.

Nach einer ersten Meldung am Montag hatte das Unternehmen noch berichtet, dass die Störung behoben sei. Nach Informationen aus dem Portal "allestörungen.de" häuften sich am Dienstag seit 10.00 Uhr aber erneut die Beschwerden von Kunden.

Weiterführende Angaben zur Störung und ihrer Ursache machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel am Dienstag letztlich 1,10 Prozent höher bei 33,11 Euro.

/ceb/DP/nas

FRANKFURT (awp international)

