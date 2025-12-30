Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly im Blick: Preissenkungen für Abnehmmedikamente in China

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Patentschutz endet 30.12.2025 15:36:00

Im Wettlauf um den chinesischen Markt für Abnehmmedikamente reduzieren der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk und der US-Rivale Eli Lilly ihre Preise deutlich.

• Novo Nordisk und Eli Lilly mit Preissenkungen in China
• Preise für Abnehmmittel fallen deutlich
• Patentschutz für Semaglutid läuft aus

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat angekündigt, die Preise für sein Adipositas-Medikament Wegovy in China deutlich zu senken, und auch US-Konkurrent Eli Lilly will die Preise für sein Schlankheitsmittel Mounjaro in China ab dem 1. Januar 2026 reduzieren. Laut "Reuters" sollen die Preissenkungen insbesondere in einzelnen Provinzen Chinas signifikant ausfallen. So seien beispielsweise die Listenpreise für die beiden höchsten Dosierungen von Wegovy um bis zu 48 Prozent auf 987 Yuan (ca. 141 US-Dollar) bzw. 1'284 Yuan (ca. 183 US-Dollar) pro Monat gesunken. Für einen 10mg-Mounjaro-Injektor-Pen wurde auf einer chinesischen Plattform laut der Nachrichtenagentur ein Preis von 445 Yuan (ca. 64 US-Dollar) aufgerufen, nach zuvor 2'180 Yuan (ca. 311 US-Dollar).

"Wir sind der Meinung, dass diese Preisanpassung in China dazu beitragen wird, die Behandlungslast für die Patienten weiter zu verringern und ihre Lebensqualität zu verbessern", begründete ein Sprecher von Novo Nordisk die Entscheidung gegenüber "Reuters".

Strategischer Schritt im Wettbewerb um Abnehmmittel

Die Preisanpassungen sind nicht nur eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion in China, sondern auch eine strategische Massnahme im intensiver werdenden Wettbewerb. Denn lokale Pharmaunternehmen entwickeln zunehmend eigene Versionen von GLP-1-basierten Abnehmmedikamenten, wodurch der Druck auf die internationalen Anbieter steigt. Zudem läuft das Patent für den Wirkstoff Semaglutid, der in Wegovy enthalten ist, im Jahr 2026 aus. Damit wird der Markt für günstigere Generika geöffnet, was die etablierten Hersteller zu frühzeitigen Preissenkungen zwingt.

Für beide Konzerne könnte die Entscheidung, die Preise für ihre Abnehmmittel zu senken, weitreichende Auswirkungen haben. Auf der einen Seite erhöhen niedrigere Preise die Absatzmöglichkeiten in China, einem Schlüsselmarkt für das Umsatzwachstum im Bereich der Adipositas-Medikamente. Auf der anderen Seite müssen Investoren die Margenentwicklung im Blick behalten, da Preissenkungen kurzfristig die Profitabilität belasten können.

So reagieren die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly

Die Aktie von Novo Nordisk notiert am Dienstag an der dänischen Börse in Kopenhagen zeitweise 0,18 Prozent höher bei 328,35 DKK. Die Papiere von Eli Lilly zeigen sich daneben im NYSE-Handel zeitweise etwas tiefer bei 1.075,69 US-Dollar (-0,28 Prozent).

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Meta-Aktie fällt nach Milliarden-Zukauf von Manus - KI-Sprung voraus?

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com