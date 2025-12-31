Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003
|Milliardendeal abgeschlossen
|
31.12.2025 11:39:43
Fünf Milliarden Dollar für Intel: NVIDIAs Einstieg treibt die Intel-Aktie weiter an
Nach der milliardenschweren Beteiligung von NVIDIA bleiben Intel-Aktien zum Jahresende im Anlegerfokus.
• Milliardenkapital soll Ausbau und Turnaround stützen
• Markt bewertet strategische Signalwirkung für KI-Wettbewerb
Die Nachricht vom Abschluss der Milliardenbeteiligung von NVIDIA an Intel rückt die Intel-Aktie am letzten Handelstag des Jahres in den Fokus der Anleger und sorgt vorbörslich für Rückenwind. Die Intel-Aktie legt daher nach dem Kursplus vom Vortag auch am Dienstag vorbörslich weiter zu und gewinnt zeitweise 1,42 Prozent auf 37.83 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben Intel-Anleger ein Plus von rund 86 Prozent in ihren Depots.
Zeitgleich verliert die NVIDIA-Aktie an der NASDAQ vorbörslich 0,35 Prozent auf 186,90 US-Dollar. Dennoch interpretierenMarktteilnehmer das frische Kapital und die strategische Allianz als Signal, dass Intel beim Turnaround und im KI-Wettbewerb deutlich an Schlagkraft gewinnt.?
NVIDIA bringt frisches Geld
Intel erhält durch den Aktienverkauf im Volumen von rund fünf Milliarden US-Dollar dringend benötigte Liquidität, um den kostspieligen Ausbau der Fertigungskapazitäten und den Übergang zu neuen Chipgenerationen zu finanzieren. Die Beteiligung ist als Privatplatzierung strukturiert und bringt NVIDIA mit mehr als 200 Millionen übernommenen Intel-Papieren zu einem Preis von gut 23 US-Dollar je Aktie in die Rolle eines bedeutenden Ankerinvestors. Für viele Investoren unterstreicht dies den strategischen Wert von Intels Technologie- und Fertigungsbasis in einem Moment, in dem der Konzern operativ unter Margendruck und hoher Investitionslast steht.?
Für NVIDIA bedeutet der Schritt kurzfristig zwar Kursdruck, doch die Marktbeobachter sehen in der Transaktion einen langfristig ausgerichteten Machtzug im Halbleiterökosystem. Durch die engere Verzahnung mit Intel eröffnet sich der KI-Spezialist potenziell besseren Zugang zu x86-Plattformen, gemeinsamer Forschung und einer engeren Integration von Grafik- und KI-Beschleunigern mit klassischen Prozessorarchitekturen. Zugleich stärkt NVIDIA mit der Beteiligung seine Stellung gegenüber Wettbewerbern wie AMD und TSMC, ohne selbst in eine eigene, vollumfängliche Fertigung einsteigen zu müssen.?
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
