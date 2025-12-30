Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Darum gibt der Dollar zum Franken leicht nach - zum Euro kaum bewegt
NVIDIA & Co.: Diese Aktien sieht BlackRock als klare Gewinner der KI-Offensive
Wisekey-Aktie: SEC-Registrierungsformular zur Wisesat-Fusion mit Columbus eingereicht
Lufthansa-Aktie im Blick: Neue Jets und alte Schatten - Luftverkehrskonzern feiert 100 Jahre
Tesla-Aktie als Top-Pick für 2026: Warum die Deutsche Bank weiter optimistisch ist
Geändert am: 30.12.2025 08:15:48

Verkürzter Handel vor Silvester: SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag stabil erwartet. Der DAX dürfte sich ohne grosse Ausschläge präsentieren. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte kaum verändert in den verkürzten Handel vor Silvester starten.

Der SMI bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten am Vortag der Tendenz des Leitindex. Sie beendeten die Sitzung leichte 0,01 Prozent tiefer bei 18'185,05 Einheiten bzw. 0,11 Prozent schwächer bei 2'138,36 Stellen.

Das Geschäft dürfte am letzten Handelstag 2025 in ruhigen Bahnen verlaufen. Impulse aus dem In- und Ausland seien sehr dünn gesät. Für Kursaufschläge - und dies auch nur punktuell - kann das zum Jahrsende übliche Window Dressing sorgen. Dabei schönen Anleger die Portfolios auf, indem sie gut gelaufene Aktien kaufen und andere, die 2025 schlecht performt haben, verkaufen. Allzu viel sei aber auch dadurch nicht zu erwarten. "Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben", meinte ein Marktbeobachter.

DEUTSCHLAND

Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun.

Der DAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen. Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Das Jahr 2025 dürfte so als bestes DAX-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart etwas schwächer.

Der Dow Jones verlor anfänglich schon leicht und gab auch anschliessend nach. Er beendete den Handel 0,51 Prozent niedriger bei 48'461,93 Zählern.
Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer und verblieb auch weiterhin in der Verlustzone. Letztlich ging es für ihn 0,5 Prozent auf 23'474,35 Punkte abwärts.

An den US-Börsen kam es zum Wochenbeginn vor allem bei den grossen Technologiewerten zu schwächeren Notierungen. Nennenswerte Kursbewegungen erwarten Marktbeobachter zum Jahresende kaum noch. Zudem sind die Handelsvolumina zwischen Weihnachten und Silvester erfahrungsgemäss niedrig.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag uneins.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,10 Prozent tiefer bei 50'474,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,10 Prozent auf 3'969,39 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,83 Prozent auf 25'849,24 Einheiten zu.

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’799.83 19.05 SJVBHU
Short 14’060.67 13.79 SAPBKU
Short 14’613.37 8.77 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’240.59 29.12.2025 17:30:02
Long 12’682.92 19.62 SJ9BYU
Long 12’406.14 13.94 SP2B8U
Long 11’864.90 8.92 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Top-Rankings

