Verkürzter Handel vor Silvester: SMI vorbörslich wenig bewegt -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte kaum verändert in den verkürzten Handel vor Silvester starten.

Der SMI bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten am Vortag der Tendenz des Leitindex. Sie beendeten die Sitzung leichte 0,01 Prozent tiefer bei 18'185,05 Einheiten bzw. 0,11 Prozent schwächer bei 2'138,36 Stellen.

Das Geschäft dürfte am letzten Handelstag 2025 in ruhigen Bahnen verlaufen. Impulse aus dem In- und Ausland seien sehr dünn gesät. Für Kursaufschläge - und dies auch nur punktuell - kann das zum Jahrsende übliche Window Dressing sorgen. Dabei schönen Anleger die Portfolios auf, indem sie gut gelaufene Aktien kaufen und andere, die 2025 schlecht performt haben, verkaufen. Allzu viel sei aber auch dadurch nicht zu erwarten. "Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben", meinte ein Marktbeobachter.

DEUTSCHLAND

Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun.

Der DAX notiert vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Der Handelstag ist verkürzt: Um 14 Uhr werden die Bücher für dieses Jahr final geschlossen. Nach einem Anstieg um mehr als 22 Prozent bleiben viele Anleger der Börse zwischen den Jahren fern. Das Jahr 2025 dürfte so als bestes DAX-Jahr seit 2019 zu Ende gehen - mit dem Rekord von 24.771 Punkten in Schlagweite.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart etwas schwächer.

Der Dow Jones verlor anfänglich schon leicht und gab auch anschliessend nach. Er beendete den Handel 0,51 Prozent niedriger bei 48'461,93 Zählern.

Der NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits tiefer und verblieb auch weiterhin in der Verlustzone. Letztlich ging es für ihn 0,5 Prozent auf 23'474,35 Punkte abwärts.

An den US-Börsen kam es zum Wochenbeginn vor allem bei den grossen Technologiewerten zu schwächeren Notierungen. Nennenswerte Kursbewegungen erwarten Marktbeobachter zum Jahresende kaum noch. Zudem sind die Handelsvolumina zwischen Weihnachten und Silvester erfahrungsgemäss niedrig.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost präsentieren sich am Dienstag uneins.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,10 Prozent tiefer bei 50'474,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,10 Prozent auf 3'969,39 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng 0,83 Prozent auf 25'849,24 Einheiten zu.

Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires