Xlife-Aktie: Beteiligungsgesellschaft benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften

Die Pharma-Beteiligungsgesellschaft hatte den Deal bereits am 8. Dezember angekündigt.

Laut einer Medienmitteilung von Xlife Sciences vom Mittwoch werden die Technologie-Plattformen Inventum Genetics und inflamed sowie die Biotechnologie- und Therapiegesellschaften alytas therapeutics, Baliopharm, Lysatpharma und Firstgene Life Sciences pharma an Landsteiner gehen.

Ferner sind dies die Medizintechnikunternehmen Axenoll Life Sciences, novaxomx, saniva diagnostics, x-kidney diagnostics und x-nuclear diagnostics sowie die auf künstliche Intelligenz spezialisierte FUSE-AI.

Aktuell liefen noch die Arbeiten für eine Ausgestaltung der Struktur der noch zu gründenden US-Gesellschaft, hiess es weiter. Gleichzeitig würden die Voraussetzungen geschaffen, um diese im Jahr 2026 an der Nasdaq zu listen.

