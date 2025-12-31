Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603

Medienmitteilung 31.12.2025 14:31:00

Xlife-Aktie: Beteiligungsgesellschaft benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften

Xlife-Aktie: Beteiligungsgesellschaft benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften

Xlife Sciences gibt kurz vor dem Jahresende bekannt, welche zwölf Projekte an die Grupo Landsteiner verpartnert werden.

Die Pharma-Beteiligungsgesellschaft hatte den Deal bereits am 8. Dezember angekündigt.

Laut einer Medienmitteilung von Xlife Sciences vom Mittwoch werden die Technologie-Plattformen Inventum Genetics und inflamed sowie die Biotechnologie- und Therapiegesellschaften alytas therapeutics, Baliopharm, Lysatpharma und Firstgene Life Sciences pharma an Landsteiner gehen.

Ferner sind dies die Medizintechnikunternehmen Axenoll Life Sciences, novaxomx, saniva diagnostics, x-kidney diagnostics und x-nuclear diagnostics sowie die auf künstliche Intelligenz spezialisierte FUSE-AI.

Aktuell liefen noch die Arbeiten für eine Ausgestaltung der Struktur der noch zu gründenden US-Gesellschaft, hiess es weiter. Gleichzeitig würden die Voraussetzungen geschaffen, um diese im Jahr 2026 an der Nasdaq zu listen.

Zürich (awp)

