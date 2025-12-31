Xlife Sciences Aktie 46192960 / CH0461929603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Medienmitteilung
|
31.12.2025 14:31:00
Xlife-Aktie: Beteiligungsgesellschaft benennt die an Landsteiner verpartnerten Gesellschaften
Xlife Sciences gibt kurz vor dem Jahresende bekannt, welche zwölf Projekte an die Grupo Landsteiner verpartnert werden.
Laut einer Medienmitteilung von Xlife Sciences vom Mittwoch werden die Technologie-Plattformen Inventum Genetics und inflamed sowie die Biotechnologie- und Therapiegesellschaften alytas therapeutics, Baliopharm, Lysatpharma und Firstgene Life Sciences pharma an Landsteiner gehen.
Ferner sind dies die Medizintechnikunternehmen Axenoll Life Sciences, novaxomx, saniva diagnostics, x-kidney diagnostics und x-nuclear diagnostics sowie die auf künstliche Intelligenz spezialisierte FUSE-AI.
Aktuell liefen noch die Arbeiten für eine Ausgestaltung der Struktur der noch zu gründenden US-Gesellschaft, hiess es weiter. Gleichzeitig würden die Voraussetzungen geschaffen, um diese im Jahr 2026 an der Nasdaq zu listen.
Zürich (awp)